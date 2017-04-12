Yunusemre Belediyesi: "Muradiye'de Yetki Devri Söz Konusu Değil"

Yunusemre Belediyesi yazılı ve görsel medyada yer alan Muradiye'nin 1/1000'lik ilave ve revizyon imar uygulama imar planlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği yönündeki haberlere yönelik yazılı bir basın açıklaması yapılarak, Muradiye'deki imar planı çalışmalarının devrinin söz konusu olmadığı bildirildi.



Yunusemre Belediye Meclisi'nin aldığı kararın Muradiye'yi kapsamadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Belediye meclisimizin aldığı karar 'Yunusemre ilçe merkezi ve Yağcılar, Akgedik, Karaali, Üçpınar ve Gülbahçe mahallelerinin 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarının karar alma yetkisinin Yunusemre Belediyesi'ne kalması şartıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi uygun görülmüştür' şeklindedir. Muradiye'nin yetki devri söz konusu değildir. Muradiye'de 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı çalışmaları belediyemizce yürütülmektedir. Karar, yapılan teknik bir hatadan dolayı kamuoyuna farklı yansımıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - MANİSA