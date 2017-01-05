Yunusemre Belediyesi Iso 9001 Kalite Belgesi Aldı

Yunusemre Belediyesi TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi aldı.



Saruhan Otel'de düzenlenen törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, henüz yeni kurulan bir belediye olduklarını anımsatarak aldıkları belgenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Başkan Çerçi, "Ege Bölgesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sonra TSE'den bu belgeyi alan ilk belediyeyiz." dedi.



Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da, kalite belgesinin önemine işaret ederek, yeni kurulan bir belediyenin iş yoğunluğu içinde kaliteye önem vererek çalışmalarını yürütüyor olmasının takdirle karşılanacağını kaydetti.



TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz ise, Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarını sunumda izlediğini ifade ederek, yapılan çalışmaların ardından kalite belgesini gönül rahatlığı ile verdiklerini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz tarafından verildi.



Yunusemre Belediyesi, Türkiye'de bu belgeyi alan 41. belediye oldu.