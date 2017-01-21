Yunuseli'nden Uçuşlar Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır uğraştığı şehir içindeki Yunuseli Havalimanı'nın açılmasıyla ilgili son aşamaya gelindi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan iniş kalkışla ilgili gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte daha önce Gemlik'ten yapılan Haliç deniz uçağı seferleri Yunuseli'nden yapılacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sivil havacılıktan son izinlerin alınmasıyla birlikte önümüzdeki hafta Yunuseli Haliç seferlerine başlayacaklarını belirterek, "Sivil havacılıktan belge bekliyoruz. Bundan sonra Gemlik yerine Yunuseli'nden Haliç'e uçacağız. Bursa şehir merkezindeki havalimanı yeniden aktif hale gelmiş olacak" dedi.



Gemlik İstanbul arasındaki küçük uçakların denizden değil artık karadan havalanacağını kaydeden Başkan Altepe, "Yunuseli havalimanı daha sonra diğer uçaklara da açılacak. Bursa İstanbul'un yanısıra Ege ve Akdeniz'e de yaz sezonunda uçuşlarımız olacak. 4 tane deniz uçağımız var. Bunların karaya da inmesi için gerekli aparatlar monte edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden belgenin gelmesiyle bir kaç gün içinde buradan uçuşlara başlayacağız" dedi.



Burulaş olarak bir tane de 25-30 kişilik uçak almayı planladıklarını ifade eden Altepe, "İstanbul'da 3.havalimanının bitmesiyle buraya da uçuşlar tarifeli olarak başlayabilir. Ancak farklı Anadolu şehirlerine Yunuseli'nden bu uçaklarla seferleri hızlandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



25 dakika sürecek Yunuseli Haliç seferleri 8.45 ve 14.45'de yapılacak. Haliç'ten Yunuseli seferleri ise 9.45 ve 15.45'te olacak. Bilet fiyatları ise 120 ile 150 lira arasında değişiyor. - BURSA