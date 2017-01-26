Yunusça'nın İlk Sayısı Çıktı

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin, Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Dergisi olan "Yunusça"nın ilk sayısı çıktı.



Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Turgut, derginin eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemi sonlarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanacağını söyledi.



İbrahim Turgut, "Yunusça dergimiz Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin dönem içerisinde yapmış oldukları çalışmalardan seçilerek hazırlandı. İlk sayımızı çıkardık, dergimizi okuyanlardan olumlu tepkiler aldık. Bu da bizleri ve öğrencilerimizi motive etti. Burada amacımız öğrencilerimizin sosyal yaşama motivasyonunu güçlendirmek ve kendilerine güvenlerini arttırmak. Eğitimin içerisinde var olduklarını göstermek" dedi. - MUĞLA