Yunus Mallı, Wolfsburg'ta

Bundesliga ekiplerinden Mainz’da forma giyen Yunus Mallı, Mario Gomez’in de formasını giydiği Wolfsburg ekibine transfer oldu.

Yunus Mallı, Wolfsburg'ta

Bundesliga ekiplerinden Mainz'da forma giyen Yunus Mallı, Mario Gomez'in de formasını giydiği Wolfsburg ekibine transfer oldu.

Mainz, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki oyuncunun transferini açıklarken, Mallı'nın yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yunus Mallı, bu sezon Mainz formasıyla 24 maçta görev alırken 8 kez fileleri havalandırmıştı. - İSTANBUL

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