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Yunus Mallı Wolfsburg'a Transfer Oldu
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Yunus Mallı Wolfsburg'a Transfer Oldu
6 Ocak 2017 Cuma 10:37
Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı.
Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı.
Kaynak:
Dunya.com
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