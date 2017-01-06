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Yunus Mallı Wolfsburg'a Transfer Oldu
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Yunus Mallı Wolfsburg'a Transfer Oldu

Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı.

Yunus Mallı Wolfsburg'a Transfer Oldu

Wolfsburg, Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı.

Kaynak: Dunya.com

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