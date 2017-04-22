Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor.



Hikaye devam ediyor...



Re-Yunus!



Çaylı, kahveli, senli/benli stand-up!



50 dakikan var mı?



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır