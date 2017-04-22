Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!
Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor.
Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor.
Hikaye devam ediyor...
Re-Yunus!
Çaylı, kahveli, senli/benli stand-up!
50 dakikan var mı?
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io