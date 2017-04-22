Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!

Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor.

Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!

Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor.

Hikaye devam ediyor...

Re-Yunus!

Çaylı, kahveli, senli/benli stand-up!

50 dakikan var mı?

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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