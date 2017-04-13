"Doğum günüm bana geldiğin gündür. Tabii eğer 13 Nisan'da gelirsen…"



Mahallenin aykırı ama sevilen, söyleyecek sözü olan ismi Yunus Günçe'nin tek kişilik hikayesi Cihangir'de CreAtolye sahnesinde devam ediyor. Yunus Günçe doğum gününde sahnede olacak.



Hikaye devam ediyor...



Re-Yunus!



Çaylı, kahveli, senli/benli stand-up!



50 dakikan var mı?



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yunus Günçe - Hikaye Devam Ediyor - Re-Yunus!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır