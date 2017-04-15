Yunus Günçe'den Acun Ilıcalı'nın Kanalında Şoke Eden Survivor Eleştirisi!

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da yarışmacısı olan Yunus Günçe Acun Ilıcalı'nın spor ve eğlence kanalı olan TV 8,5 ekranlarında yayınlanan "Feno Medya" programında Survivor eleştirisinde bulundu. Reklamlar süresinin çok uzun olduğunu söyleyen Günçe'nin tepkisi izleyenleri şaşırttı......