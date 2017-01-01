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Yunus Görmek, Harçlığını Çıkarmak İçin Reina'daydı, Şehit Oldu

Yunus Görmek, Harçlığını Çıkarmak İçin Reina'daydı, Şehit Oldu

Gazeteci Nihat Erencen'in yeğeni Yunus Görmek de Reina saldırısında hayatını kaybetti. Yunus'un amcasına yardım için mekanda bulunduğu ve harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.

Yunus Görmek, Harçlığını Çıkarmak İçin Reina'daydı, Şehit Oldu

Gazeteci Nihat Erencen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasının yanında Reina'da çalışan teyzesinin oğlu Yunus Görmek'in de saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

23 yaşındaki Yunus Görmek'in Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2 yıllık bölüm bitirdiği ve açık öğretim fakültesinde okuduğu öğrenildi. Saldırıda destek için yanında bulunduğu amcası da yaralandı.

Erencen'in paylaşımı şöyle:

"BİZİM GİBİ EMEKÇİYDİ"

"Reina'daki kahpe saldırıda yeğenimiz Yunus Görmek'i kaybettik. Yunus üniversite öğrencisiydi. Henüz 23 yaşındaydı. Okumak için Reina'da çalışıyordu. Yani emekçiydi. Tıpkı babası gibi.. Tıpkı bizler gibi. Sevgili Yunus ruhun şad mekanın cennet olsun.. Yunus'un cenazesi yarın (2 Ocak) Dudullu Ihlamur Kuyu Merkez Cami'nde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.. BAŞIMIZ SAĞOLSUN."

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