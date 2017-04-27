"Yunus Emre'yi Kim Öldürdü" Tasavvuf Tiyatro Oyunu Sahne Aldı

Yunus Emre'nin edebi ve kültürel bakış açısının konu alındığı tiyatro oyunu Hatay Kültür Merkezinde 26 Nisan Çarşamba akşamı sahne aldı. Oyuna, Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı Durmuş Yıldırım ve çok sayıda vatandaşın katılım gösterdi.

zengİn oyuncu kadrosuyla başarili bİr tİyatro oyunu sergİlendİ

Amerika'da yaşayan Türk yazar Emin Keşmer'in kaleme aldığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının ilk tiyatro mezunu öğrencilerinin uygulama projesi olan Yunus Emre'yi kim öldürdü adlı tiyatro oyunu 2 perde olarak sahneye yansıtıldı. İbrahim Kaşdaş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve zengin oyuncu kadrosuyla sahnelenen gösterinin başrolünü, Radyo Üniversite (MKÜ) sunucularından Mehmet Açıkgöz'ün Yunus Emre rolüyle, Molla Kasımı program sunucusu Talat Ersoy'un, Berkan Komutan rolüyle MKÜ öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Osman Biçer'in ve Kadı hazretleri rolünü de HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli Yasin Ceylan üstlendi.

İlahİ ve yunus emre sözlerİnİn sarf edİldİğİ sahnelere seyİrcİlerde eşlİk ettİ

Tasavvuf müzikal dram olarak sahneye yansıtılan oyunda Yunus Emre'nin edebi ve kültürel bakış açısı ile haksız ve adaletsizce yargılanarak ölüme terk edilmesi başlıkları seyircilere aktarılıyor. Dönemin şartlarında edebiyata olan ön yargıyla Yunus Emre'nin eserlerine farklı yorumlar getirmesi bununla birlikte insanlara olumsuz örnek teşkil edebileceği suçlamasıyla mahkeme tarafından idam cezası verilmesi sahneleri konuklara izletildi. Oyunda yer yer ilahiler ve Yunus Emre sözlerinin sarf edilmesi sahnelerinde seyircilerinde eşliğiyle beğeniyle izlendi.

desteklerİnden dolayi başkan savaş'a teşekkür

Oyun sonunda emeklerinden dolayı oyuncuları tebrik eden HBB Muhtarlar Dairesi Başkanı Durmuş Yıldırım; "Çok güzel bir oyun sahnelediniz, gönlünüze sağlık. Ekibin kurulması ve seyircilerle buluşmasını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a desteğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah muhabbetimizi ve birliğimiz daim etsin. Halkımız, Başkanımız Sayın Doç.Dr. Lütfü Savaş'a destek verdiği sürece çok işler başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.



