Yunus Emre Oyuncuları Garip Dede Türbesi'ni Ziyaret Etti

Recep Bilginer'in yazdığı ve mart ayında sahnelenecek "Yunus Emre" oyununun ekibi, Garip Dede Türbesi'ni ziyaret etti.



İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü Zafer Kayaokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunda 50'nin üzerinde kişinin görev aldığını belirterek, "İstanbul'da en bilinen, gerçekten ciddi çalışmaları olan, bize yol gösterecek bir ortam olduğu için buradayız. Sanıyorum oyunda rol alan tüm arkadaşlarıma çok fazla faydası olacak. Onun için geldik." dedi.



Oyun için yerinde görme uygulamasını daha önce de yaptıklarını aktaran Kayaokay, şunları kaydetti:



"Mesela bir Osmanlı oyunu oynuyorsak muhakkak saraylardan birine gider ve araştırırız. Osmanlı arşivlerine başvururuz. Her oyunda bu yapılır. Yeter ki bilgiye doğru ulaşacağımız, doğru adresi bulalım. Ben bu oyunu daha önce de sahneye koyduğumda Hacı Bektaş'a kadar gittim. Orada kalıp bir süre yaşadım. Çünkü doğruyu göstermek bizim görevimiz. Biz herhangi bir konuda yanlış yapamayız. Gerçeği neyse onun için de bugün buradayız."



Kayaokay, Mevlana oyununu oynarken de Konya'da Mevlana'nın külliyesini ziyaret ettiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"O zaman da Mevlana Hazretlerinin külliyesine gider, gezer ve bilgi alırız. Bir yabancı oyun da oynasak o yaşam biçiminin köküne inmeye çalışırız. Bugün bir tekke ya da dergah için burada değiliz. Semah bugün orijinal nasıl yapılıyor? Oyunda semah var ve koreografın da bunu görmesi lazım. Çünkü orada yapacağımız minnacık bir hatayla insanları kırabiliriz ve bunu engellememiz lazım. Bugünkü ziyaretin sebebi de bilimsel, akademik ve doğru olanı görmek, anlamak ve bunu yansıtmak. Çünkü 12. yüzyıla gideceğiz. Çok kolay değil işimiz yani yaklaşık bugünden 8 yüzyıl geriye gideceğiz."



Zafer Kayaokay, oyunun finalinde Osmanlı'nın kuruluşunun ele alındığını belirterek, "O süreci çok iyi anlatmak lazım. Hacı Bektaşi Veli, Taptuk Emre ve Yunus'un içinde olduğu bir hikaye ile bir taraftan da ülkenin içinde bulunduğu durum. Selçuklu'nun dağılması, Moğol baskısı, ülkede yaşanan savaşlar ya da dışarıdan gelen güçlerin bu coğrafya üzerine oynadığı oyunlar var. Tarihi süreç böyle. Bundan kaçamayız. Bugün de her şey çok benziyor. 8 yüzyıl önce de bu oynanmış. Bugün de bu oynanıyor. O zaman hikayeyi yerinde gerçeği ile görüp o havayı solumak her anlamda bize doğruyu getirecektir." değerlendirmesini yaptı.



Oyunun ilk kez Küçükçekmece'de sahneleneceğini dile getiren Kayaokay, daha sonra İstanbul'daki diğer sahnelerde de izleyiciyle buluşacağını aktardı.



Yunus Emre oyununda Yardımcı Yönetmenliği üstlenen Berrin Arısoy Akhasanoğlu da yaklaşık üç hafta önce oyunu çalışmaya başladıklarını söyleyerek, ziyaretin amacının, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana ve Taptuk Emre gibi büyük tasavvuf bilginlerinin din alimlerinin irdelemesinden öte, onların hayatına yakın bir bakış olduğuna vurgu yaptı.



Oyunda, Erdinç Gülener, Orhan Kurtuldu, Hakan Güneri, Kaya Akarsu, Cem Zeynel Kılıç ve Şebnem Dokurel'in yanı sıra çok sayıda oyuncu rol alacak.