Yunus Emre Enstitüsünden Kan Bağışı Kampanyası - Budapeşte

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Macaristan Ulusal Kan Merkezi, Budapeşte'de ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.



Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkez'inde ikinci kez düzenlenen kan bağışı kampanyasına Türkler ve Macarlar büyük ilgi gösterdi.



Programın organizatörlerinden Kamil Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü tarafından geçen yıl düzenlenen kan bağışı kampanyasına hem Macarların hem de başkent Budapeşte'de yaşayan Türklerin büyük rağbet gösterdiğini bu yüzden kampanyayı tekrarladıklarını söyledi.



Düzenlenen programın Türk ve Macar halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını umut ettiklerini vurgulayan Nas, "Program ile hem kan bağışına hem de insan sağlığı ile ilgili yapılacak etkinliklerin sevgiyi, saygıyı arttırması amaçlanıyor. Ayrıca bu kampanya ile yardımlaşmaya, iş birliğine, sevgiye ve saygıya doğru yol alınacağını düşünüyoruz. Bu tür programlarla iki halkın birbirini daha iyi anlayacağını, tanıyacağını ve destekleyeceğini düşünüyorum." dedi.



Kan bağışına katılan vatandaşlara Türk tatlıları ve içecekleri ikram edildi.