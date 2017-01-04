Yunus Emre Enstitüsü "Mangala" Oyununu Macarlara Tanıttı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, Türk zeka ve strateji oyunu mangalanın tanıtımına Macarlar büyük ilgi gösterdi.



Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve Sanat Koordinatörü Melinda Erdelyi, Macaristan'da Türk dilini, sanatını ve kültürünü tanıtmaya çaba gösterdiklerini belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü'nde Macarlara, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak için sergiler ve konserlerin yanı sıra bir çok program düzenliyoruz. Bu akşam düzenlediğimiz bu oyun tanıtım programı da bu kapsamda oldu." dedi.



Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde tüm yaş gruplarına yönelik programlar düzenlemeye çalıştıklarına dikkat çeken Erdelyi, "Bugünkü programımızda Macaristan'da 'mankala' olarak bilinen 'mangala' strateji oyununu tanıttık. Osmanlı dönemine ait minyatürlere baktığımız zaman bu oyunun o dönem oldukça yaygın bir oyun olduğunu görebiliyoruz. 16. yüzyılda İstanbul'da açılan dünyanın ilk kahve evinde de mangala oynandığını biliyoruz. Bu oyun Türkiye'de ve Türk asıllı ülkelerde oldukça popüler bir oyun. Örneğin Kazakistan'da binlerce yıldır oynandığı biliniyor. Bugün Türk kurallarına göre oynanan mangala oyununu tanıttık. Bu oyunla Macarları Türk kültürüne yakınlaştırmaya çalıştık." diye konuştu.



Davetlilere program sonrası Türk tatlıları ve içecekleri ikram edildi.