Yunus Emre Enstitüsü Dünya Masallarını Ankara'da Topladı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Masallar yerel olduğu kadar evrenseldir de çünkü farklı toplumlarda dahi aynı motifler, aynı ümitler geçmektedir." dedi.



Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'nde düzenlenen organizasyon ile "Herkes İçin Masallar Festivali"nin açılışı yapıldı.



Prof. Dr. Ateş, buradaki konuşmasında, küresel kamu diplomasi ağının 2013 yılında Seul'de kurulduğunu ve YEE'nin 2016 yılından beri kuruluşun başkanlığını yürüttüğünü söyledi.



Kamu diplomasi ağının dönem başkanlığını tanıtmak amacıyla çeşitli illerde faaliyetlerde bulunduklarını bildiren Ateş, bu organizasyonun, ağın 3. programı olduğunu, programda sevgi ve aşk gibi kavramların, masallar vasıtasıyla işleneceğini dile getirdi.



Şeref Ateş, "Masallar yerel olduğu kadar evrenseldir de çünkü farklı toplumlarda dahi aynı motifler, aynı ümitler geçmektedir. Bu yönüyle masallar farklı kültürler arası etkileşim sağlayacak önemli bir araçtır. Masal, kültüre dair önemli simgeler taşır." ifadesini kullandı,



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da masalların çocukluktan yaşlılığa kadar hayatın her devrindeki önemine vurgu yaptı.



Masalların korunması gereken somut olmayan eserlerden olduğuna işaret eden Oğuz, masalların, kültürlerin yaklaşımı açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.



Etkinlikte, farklı ülkelerden gruplar, masalların canlandırıldığı gösteriler sundu.