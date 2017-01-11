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Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Samsun’da Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus Ekipleri Asayiş Uygulaması Yaptı

Samsun'da Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bir saat süren asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet bıçak ele geçerken, 3 ehliyetsiz sürücü ve 2 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 1 motosiklet trafikten men edilirken, trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerine ise toplam 10 bin 760 lira para cezası yazıldı. - SAMSUN

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