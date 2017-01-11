Samsun'da Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bir saat süren asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet bıçak ele geçerken, 3 ehliyetsiz sürücü ve 2 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 1 motosiklet trafikten men edilirken, trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerine ise toplam 10 bin 760 lira para cezası yazıldı. - SAMSUN