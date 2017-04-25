Yununistan'a Kaçan 3 Asker Atina Temyiz Mahkemesi'nde Hakim Karşısına Çıkacak
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinden 3'ü Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinden 3'ü Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Yunanistan'da çıkan Yargıtay kararının hemen ardından 30 Ocak 2017'de Türk makamları yeniden iade talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine bugün Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik ve Feridun Caban isimli askerler, avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios eşliğinde tekrar mahkeme karşısına çıkacaklar. - Atina