Yununistan'a Kaçan 3 Asker Atina Temyiz Mahkemesi'nde Hakim Karşısına Çıkacak

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinden 3'ü Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Yununistan'a Kaçan 3 Asker Atina Temyiz Mahkemesi'nde Hakim Karşısına Çıkacak

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinden 3'ü Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin Atina Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Yunanistan'da çıkan Yargıtay kararının hemen ardından 30 Ocak 2017'de Türk makamları yeniden iade talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine bugün  Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik ve  Feridun Caban isimli askerler, avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios eşliğinde tekrar  mahkeme karşısına çıkacaklar. - Atina

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