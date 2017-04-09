Bu sene ikincisi yapılan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.



Yunusemre ilçesinde Yunusemre Belediyesi tarafından Ortaköy Piknik Alanı'nda düzenlenen ve 40'ı başpehlivan olmak üzere 300'ün üzerinde pehlivanın katıldığı yağlı güreşler sona erdi.



Toplam 13 kategoride gerçekleşen yağlı güreşlerde başpehlivan güreşlerinde Hamza Köseoğlu birinciliği alırken, Serhat Gökmen ikinci ve Nedim Gürel üçüncü oldu.



Başaltı güreşlerinde ise birinci Süleyman Başar alınken, Şahin Birici ikinci ve Hasan Borucu ile Osman Karataş üçüncülüğü paylaştı.