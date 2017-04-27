Yünsa'nın 3 aylık cirosu 68 milyon TL.

Ocak-Mart 2017 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde Yünsa'nın cirosu 68.222.990 TL olurken, brüt kârlılığı 17.520.124 TL olarak gerçekleşti.

Yünsa'dan yapılan açıklamaya göre; 2016 yılında, sağlıklı bir stok yapısına kavuşarak, mavi ve beyaz yaka iş gücünde ideal sayıya ulaşan şirket işletme sermayesine olumlu katkı verecek aksiyonlar da alarak 2017 yılının ilk 3 ayında attığı bu adımların olumlu geri dönüşlerini almaya başladı. Buna ek olarak devam eden TPM Verimlilik çalışmaları sayesinde artan üretim verimliği ve iyileşen talep planlaması süreçleri sayesinde Yünsa "koşulsuz müşteri memnuniyeti" hedefi ile yıla iyi bir başlangıç yaptı.

Tekstil sektöründe son dönemlerde hem Avrupa'da hem iç pazarda yaşanan durgunluğa rağmen Yünsa'nın sektördeki yeni trend ve beklentileri iyi okuyarak, özellikle değişen müşteri beklentilerini karşılama ve sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile dünyada 50'den fazla ülkeye ihracat yaparak, 400'ün üzerinde müşteriye Türk markasını başarı ile tanıtmaya devam ettiği kaydedildi.

