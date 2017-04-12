Yuneec Breeze Uygulamasına Canlı Yayın Özelliği Ekledi.





Yuneec Breeze Uygulamasına Canlı Yayın Özelliği ekleyerek Facebook ve YouTube gibi canlı yayın platformlardan 720p yayın yapma imkanı sağlıyor.



Yuneec Uzaktan Kumanda Uygulaması Breeze Cam'e Canlı Yayın Özelliğini Ekledi. Yuneec Drone'larını uygulama üzerinden yönetmenize izin verdiği Breeze Cam Uygulamasını güncelleyerek, harika panaroma görüntüleri elde etmenize imkan verecek canlı yayın özelliği ekledi.



Yuneec geçen yıl rakiplerine göre daha ucuz ve makul bir fiyatla Yuneec Breeze modelini piyasaya sürerek daha üst düzey rakiplerinden ayrılmıştı. 500 dolara kendi kendine uçuş modları ve 4K özelliklerininde olduğu modele sahip olmak gerçekten cazip. Şimdi onu daha da cazip hale getirecek olan özellik eklendi.



Şimdi kullanıcılar Drone'dan canlı olarak elde edilen görüntüleri Facebook, Youtube ve diğer servislerdeki canlı yayın akışlarını destekleyen bir güncelleme ekliyor.





Hatırlarsanız DJI geçtiğimiz mayıs ayında Phantom ve Inspire modellerinde benzer şekilde canlı yayın imkanını Go Uygulamasını yenileyerek vermişti. Bu neden CANLI YAYIN imkanı sunan ilk Drone üreticisi değil.



Go'ya benzer şekilde Breeze Kamera Uygulaması, Kullanıcılara Real-Time Messaging Protokol destekleyen canlı yayın platformlarında 720p yayın yapmalarına sağlayacak güncelleme alıyor.



Tüketiciler gök yüzünden çekilmiş bu görüntüleri seviyor. Ayrıca Canlı Drone görüntüleri önemli olayları belgelemek ve anında paylaşmak için çok önemli bir rol oynamaya başlayabilir.



Yuneec (Facebook)



http://www.teknotalk.com/yuneec-breeze-uygulamasina-canli-yayin-ozelligi-ekledi-56287/