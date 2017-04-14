Yunanistan Turizmde Rekor Bekliyor
Yunanistan Turizm Bakanı Kundura, "Turizm hizmetlerinde indirime gidilmesi, ülke dışından olan rezervasyonlarda ciddi artışa neden oldu .
Yunanistan Turizm Bakanı Kundura, "Turizm hizmetlerinde indirime gidilmesi, ülke dışından olan rezervasyonlarda ciddi artışa neden oldu . Bu sene turizm tarihimizin en iyi yılı olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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