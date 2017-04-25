Yunanistan Temyiz Mahkemesi 3 Askerin İadesi Talebini Reddetti (2)

Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 3'ünün iade talebini reddetti.



Yüksek Mahkeme Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan askerlerin Türkiye'ye iadesini kabul etmedi. Böylelikle Türkiye'nin ikinci iade talebi de reddedildi. Aynı zamanda mahkeme artık gözaltında olmamalarını istedi. Başsavcı Bayan Rania Stathaki bu davanın zaten Yargıtayın nihayi kararıyla sonuçlandığını belirtti. Temyiz Kurulu diğer 5 asker için 3 ve 4 Mayıs'ta karar verecek. - Atina