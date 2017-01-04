Yunanistan, Sığınmacı Kamplarında Önemli Düzenlemeler Yapacak

İlkbahara kadar Yunanistan'daki sığınmacı-göçmen ağırlama kamplarından bazıları tamamen kapatılacak, bazıları ise özel durumlarda geçici hizmet vermek üzere şimdilik faaliyetlerini durduracak. Boş fabrikalar ya da başka binalarda mülteci aileleri ağırlayabilecek biçimde küçük daireler düzenlenecek, açık arazilerde ise yeni yerleşim mekanları, ilk yardım merkezleri ve okullar inşa edilecek.



Yarın, Göç Politikasından Sorumlu Bakan Vekili Yannis Muzalas, tasarlanan yenilikleri açıklamak üzere Selanik'i ziyaret edecek.



Ethnos gazetesi, bütün ülkedeki önemli noktalarda yapılacak yenilikleri sıraladı. Örnek olarak Selanik yakınlarındaki sığınmacı-göçmen ağırlama kampları için düşünülen değişiklikler şöyle: Şu anda 297 sığınmacı-göçmen ağırlayan Sindos kampı ocak ayında tamamen kapatılacak, aynı bölgede olan ve 379 sığınmacı-göçmen ağırlayan Frakapor kampı da şimdilik faaliyetini durduracak. 390 kişi ağırlayan Kalohori'deki İliadi ağırlama kampı yalnızca belgeleri olmayan sığınmacı-göçmenleri kısa bir süre için ağırlamak üzere açık bırakılacak. 187 göçmen ağırlayan Dion kampında aileleri ağırlamak üzere küçük daireler yapılacak. Buranın yakınlarında bulunan ve 399 göçmen ağırlayan Alexyl kampı ise geçici ağırlama kampı işlevini görecek. Selanik'in Kordelio bölgesinde de, 950 göçmen ağırlayan Softex kampında 190 küçük ev içeren yeni bir yerleşim yeri inşa edilecek. - Atina