Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yunanistan Müzakerelerinde Yolun Yarısındayız'
Ara
BİST 91.152 %0,27
DOLAR 3,6600 %-1,01
EURO 3,8880 %-0,87
PARİTE 1,0607 %0,02
ALTIN 149,93 %-1,04
FAİZ 11,30 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yunanistan Müzakerelerinde Yolun Yarısındayız'

IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak henüz yolun yarısında olduklarını söyledi.

Yunanistan Müzakerelerinde Yolun Yarısındayız'

IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak henüz yolun yarısında olduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yunanistan, Müzakere