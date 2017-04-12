Yunanistan Müzakerelerinde Yolun Yarısındayız'
IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak henüz yolun yarısında olduklarını söyledi.
IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan ile yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak henüz yolun yarısında olduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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