Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan Dikkat Çeken Noel Kartı





Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın her yıl gazetecilere gönderdiği Noel kartı bu yıl tartışmalara neden oldu.



Bakanlık bu yıl elektronik ortamdan gönderdiği kartta Charles Dickens'ın "Bir Yılbaşı Şarkısı" (A Christmas Carol) adlı kitabında kullanılan John Lech'in orijinal Ebenezer Scrooge çizimini kullandı.



Kartta "Belki de tüm Noel hikayeleri korkunç bir yalnızlık içinde Noel ruhlarını karşılayan korkunç bir Ebenezer'e sahiptir" denirken, "fakat sevgili dostlar ve meslektaşlarımız dileklerimiz bu dünyanın tüm Ebenzezerleri üzerinde hakim olacak" şeklinde bir mesaj dikkat çekti.



Söz konusu kart 2010 yılından bu yana uluslararası kreditörlerin zorladığı kemer sıkma politikaları ile boğuşan ülkenin söz konusu fon sağlayıcılara mesajı olarak yorumlandı.



İngiliz yazar Dickens'ın 1843'te yayımlanan kitabında, Scrooge'ın geçmiş, şimdi ve geleceğin hayaletlerini gördükten sonra yaşadığı yolculuğun ardından bir gecede nasıl değişiverdiği konu edilir.



Auteur: euronews-tr



Tags: Finans Gepost: 24 december 2016