Yunanistan Kapılarını Açtı, Geçişler Başladı
Türkiye’den Yunanistan’a günübirlik geçişler Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı.
Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik geçişler Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos Adası'na geçiş yaptı.
Avrupa Birliği (AB) tarafından 3 ay önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapı vize uygulaması iptal edilerek günübirlik geçişler yasaklanmıştı. AB'nin günübirlik kapı vize uygulamasını iptal etmesi Yunan turizmcileri ise çok kızdırmıştı. Bunun üzerine Yunan hükümeti, AB'ye yeniden başvurarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki günübirlik geçişlerin yeniden başlamasını istemişti. AB komisyonuna yeniden taşınan kapı vize görüşmeleri geçtiğimiz ay olumlu olarak sonuçlandı. Bunun üzerine Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı.
Feribot seferleri başladı
Mayıs ayında başlayacak olan feribot seferleri bugün sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist günübirlik vize alarak Yunanistan'ın Kos Adası'na geçti. Geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelen turistler de Yunanistan adasına feribot ile geçiş yaptı.
Yunanistan dışına çıkış yasak
Kapı vize uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları Yunanistan adalarına en fazla 14 günlük geçiş yapabilecek. Kapı vize uygulamasıyla Yunanistan'a geçiş yapanların başka Avrupa ülkelerine geçiş yapamayacağı öğrenildi. Yunan vatandaşları da aynı şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecek.
700 bin kişi giriş çıkış yaptı
Kapı vize turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Yılda yüz bin turistin kapı vize uygulamasıyla Türkiye'ye geldiği, aynı şekilde Yunan adalarına gittiği bildirildi. Resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 700 bin yerli ve yabancı turistin Türkiye ile Yunan adalarına giriş çıkış yaptığı, bunların içerisinden yüz bin turistin ise kapı vize uygulaması kullandığı öğrenildi.
Feribot seferi yapan Yeşil Marmaris firmasının satış ve pazarlama müdür Sertaç Erarslan, Bodrum'dan Kos'a seferlerin başladığını ifade ederek, "Bu gün 200 yolcumuz ile Kos Adası'na seferlerimiz başlamıştır. 24 Haziran'da ise Bodrum - Rodos seferleri başlayacak. 19 Mayıs itibariyle Turgutreis Limanı'ndan da Kos Adası'na seferler başlayacak. Şu anda günübirlik ziyaretler var ama isteyen turistler de kalabilir Kos Adası'nda. Biz firma olarak Kos Adası'ndan da Bodrum'a turist taşımacılığı yapmaktayız. Bizim en büyük hedefimiz Kos Adası'ndan Bodrum'a turist getirmektir" diye konuştu. - MUĞLA