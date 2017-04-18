Yunanistan'ın İlk İki Küçük Uydusu Bugün Fırlatıldı

Uzay kargo aracı Cygnus'a yerleştirilen iki küçük Yunan uydusu, bugün Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Standart boyutları birer ayakkabı kutusunu aşmayan Cubesat uyduları, Avrupa Araştırma Programı QB50 çerçevesinde Yunanistan'da imal edildi.



Dünyanın 50 üniversite ve enstitüsünün katıldığı program çerçevesinde imal edilen 28 küçük uydudan DUTHSat ve UPSat adını taşıyanlar Yunan yapımı. İlki Dimokriteio Trakya Üniversitesi'nde, ikincisi Libre Space Foundation'un işbirliğiyle Patra Üniversitesi'nde yapılan Cubesat uyduları diğer 26 uyduyla bugün Canaveral Burnu'ndan termosferi araştırmak üzere uzay kargo aracı Cygnus'la Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.



NASA tarafından fırlatılan uyduların cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları bekleniyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de teker teker serbest bırakılarak yörüngeye girecekler. - Atina