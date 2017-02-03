Yunanistan'ın Gözaltına Aldığı 'Başçarkçı' Hakkında Flaş Gelişme

Yunanistan'da limanın fotoğraflarını çekmesi sebebiyle casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Makbule Ana adlı kargo gemisinin başçarkcısı Cengiz Uygur serbest kaldı.



İzmit'ten aldığı 3 bin 600 ton rulo sacı, Atina'nın kuzeyindeki Elefsis Limanı'na götüren Boğaziçi Denizcilik'e ait Türk bayraklı M/V Makbule Ana adlı geminin başçarkcısı Cengiz Uygur, iddialara göre limanın fotoğrafını çekti. Başçarkçının görüntü almasına büyük tepki gösteren Yunan kaptan, daha sonra fotoğrafların silinmesini istedi. Bunun üzerine Uygur fotoğrafları kılavuz kaptanla sildi. Ancak Yunan kaptan daha sonra durumu polise bildirdi. Uygur'un üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olduğuna dair astsubay kimliği çıkınca, emekli astsubayın gemiye Türk ajanı olarak bindiği ve limanı görüntülediği iddialarıyla gözaltına alındı.



Casusluk iddialarıyla gözaltına alınan başçarkcı Cengiz Uygur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı. Yunanistan'da bulunan Uygur'un kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği; ancak konuyla ilgili 9 Şubat'ta mahkemenin devam edeceği öğrenildi. - İZMİR