Yunanistan'ın Darbeci Askerlerle İlgili Kararına Türkiye'den Tepki

Yunanistan Yüksek Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.



Askerlerin iadesi hakkında üç farklı mahkemede görülen davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde ise 3 askerin iade edilmesine yönelik karar verilmişti. Askerler davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.



The eight #Turkish officers free to go. #extradition to #Turkey rejected pic.twitter.com/Tp5Z3gR7RB— Nektaria Stamouli (@nstamouli) 26 Ocak 2017



Darbeci askerlerin savunmalarında, Türkiye'deki idam tartışmaları ve iade edilmeleri halinde adil yargılama hakkında mahrum kalacaklarını iddia etti.



euronews'a açıklama yapan Baş Savunma Avukatı Christos Mylonopoulos, "mahkemenin kararının insanlık onurunun ve insan yaşamının en üsr değerlerinin korunması gerektiği yönündeki argümana dayanıyor" dedi.



Türkiye ise kararın siyasi olduğunu savunarak, "Yunanistan darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır" denildi.



Bununla birlikte İstanbul Başsavcılığı ise sekiz darbeci asker hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "gece yağma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



Ayrıca, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.



Yargıtay düzeyindeki yüksek mahkemenin kararı askerlerin Türkiye'ye iadeleri konusunda nihai konumda bulunuyor.



Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis daha önce yaptığı açıklamada "Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak" demişti.



euronews Atina muhabiri Giannisis Stamatis şu bilgileri geçti.



"Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin kararı, insan hakları savunucularını memnun edebilir ancak sekiz askerin iadesinin reddedilmesi Yunanistan'ın Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerinde ciddi bir sürtüşmeye neden olabileceği gerekçesiyle hükümeti alarma geçirdi."



