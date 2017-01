Yunanistan'ın Darbeci Askerleri İade Etmemesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına ilişkin, "Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir." dedi.



Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın (A-582) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını değerlendirdi.15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bazı darbeci askerlerin yurt dışına kaçtığını belirten Işık, şunları söyledi:



"Bunlardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçtı. Bizim, komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabii beklentimiz nedir? Bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumsalar yargı önünde aklanmaları, masum değillerse de gereken cezayı almaları. Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için, darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin iade edilmesi için daha ne gerekiyordu?



Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok kararı aldığını biliyoruz. Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."