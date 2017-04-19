Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Patlama Meydana Geldi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde bomba patlatıldı.

Atina haber ajansı, saat 22.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin zougla.gr haber sitesinin ofisini arayarak ihbarda bulunduğunu bildirdi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, Santazora caddesindeki Eurobank şubesinde 35 dakika sonra bir patlama meydana geleceğini söyledi.

BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar doğru çıktı ve bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.