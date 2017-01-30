Yunanistan'ın 8 Darbeci Askeri İade Etmeme Kararı

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin, "Yunanistan Türkiye ile bu gerginliğe girme lüksüne sahip değildir. Zira ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz içindedir. Bölgede önemli bir ülke olan komşusu Türkiye ile birçok alanda bağlantısı vardır. Bu yanlışından acilen dönmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Sait, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararını eleştirdi.



Yunanistan'ın son 10 yılda iadesi talep edilen 50 teröristi Türkiye'ye vermediğini anımsatan Sait, Yunanistan DHKP/C'nin uzun yıllar kullandığı Lavrion kamplarına müsaade ettiğini öne sürdü.



Sait, Yunanistan iade talebini reddetmekle uluslararası anlaşmaları hiçe saydığına işaret ederek, şunları ifade etti:



"Olay adli değil tamamen siyasete dönüştürülen kabul edilemez bir durum haline gelmiştir. Avrupa Konseyi bünyesinde 34 ülkenin imza attığı suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine Yunanistan da onay vermiştir. Uluslararası hukukun temel ilkeleri ve karşılıklılık ilkesi gereğince suçluların iadesi gerekir. İki ülke arasında iade anlaşması varsa bu iki ülke için de kanun hükmündedir."



Yunanistan'da mahkemenin aldığı kararla büyük bir yanlış içerisine girdiğini ve iki ülke ilişkilerinin zarar görebileceğini aktaran Sait, şunları kaydetti:



"Yunanistan Türkiye ile bu gerginliğe girme lüksüne sahip değildir. Zira ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz içindedir. Bölgede önemli bir ülke olan komşusu Türkiye ile birçok alanda bağlantısı vardır. Bu yanlışından acilen dönmelidir. Ayrıca terörizm uluslararası bir suçtur ve bir gün Yunanistan'ın başına çok büyük felaket getirir."