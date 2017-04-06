Yunanistan Eski Savunma Bakanı Çohacopulos'a Tahliye Kararı

Yunanistan'da, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski bakanlardan Akis Çohacopulos'un 200 bin avro kefalet ile serbest bırakılmasına karar verildi.



Atina Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde bulunan 77 yaşındaki Çohacopulos'a adli kontrol ve yurt dışı yasağı koydu.



Sağlık nedenleri ile tahliye edilmesi kararlaştırılan Çohacopulos, mahkeme tarafından belirlenen kefaleti yatırması durumunda ayda iki kez adli kontrol şartı ile Mayıs'ta serbest bırakılacak.



Sosyalist PASOK partisinin önemli isimleri arasında yer alan Çohacopulos, Atina'da 5 ay süren davanın sonunda 20 yıl hapse mahkum edilmişti.



Aynı davada yargılanan aralarında eşi, eski eşi ve kızının da bulunduğu 16 kişi de çeşitli hapis cezaları almıştı. Çohacopulos, daha önce görülen bir davada da sahte gelir bildiriminde bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Dava sonucu Atina'nın merkezinde bulunan lüks evine el konulan Çohacopulos, ayrıca 520 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.



Yunanistan'da 1996-2001 yılları arasında savunma bakanlığı, 2001-2004 yılları arasında da kalkınma bakanlığı görevlerinden bulunmuş olan Çohacopulos hakkında, Alman denizaltıları ve Rus uçaksavar füzeleri alımına ilişkin sözleşmelerde rüşvet aldığı iddiaları üzerine dava açılmıştı.



Çohacopulos'un hakkındaki 1997-2001 yılları arasında rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar zaman aşımına uğramış ancak, rüşvet davasından elde edilen verilerlerden yararlanılarak kara para aklamadan suçlu bulunmuştu.



PASOK'un kurucusu eski başbakanlardan Andreas Papandreu'nun yakın arkadaşı olan Çohacopulos, yaptığı savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.