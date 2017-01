Yunanistan Darbeci Askerleri İade Etmeyecek

Yunanistan Yüksek Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.



Askerlerin iadesi hakkında üç farklı mahkemede görülen davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde ise 3 askerin iade edilmesine yönelik karar verilmişti. Askerler davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.



The eight #Turkish officers free to go. #extradition to #Turkey rejected pic.twitter.com/Tp5Z3gR7RB— Nektaria Stamouli (@nstamouli) 26 Ocak 2017



Darbeci askerlerin savunmalarında, Türkiye'deki idam tartışmaları ve iade edilmeleri halinde adil yargılama hakkında mahrum kalacaklarını iddia etti.



Türkiye ise kararın siyasi olduğunu savunarak, "Yunanistan darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır" denildi.



Yargıtay düzeyindeki yüksek mahkemenin kararı askerlerin Türkiye'ye iadeleri konusunda nihai konumda bulunuyor.



Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis daha önce yaptığı açıklamada "Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak" demişti.



