Yunanistan'dan mülteci transferi



MUĞLA - Kaçak yollarla Yunan adalarına geçen mültecilerin geri kabullerine yönelik çalışmada, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan ilk mülteci grubu Güllük Limanı'na geldi.

Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde Yunanistan'dan gönderilen 62 kişilik göçmen grubunun transferi Güllük Limanı üzerinden gerçekleştirildi. Anlaşma çerçevesinde 20 Mart 2016 sonrasında Yunanistan'a geçen ve iadesi yapılan 30'u Pakistan, 32'si Suriye uyruklu 62 göçmen, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan gemiye bindirilerek Güllük Limanı'na nakledildi. Gemiye Sahil Güvenliğe ait 1 gemi ve 2 bot eşlik etti. Limana yanaşan gemiyi polis, jandarma, UMKE, AFAT, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Gemiden indirilen göçmenler, UMKE tarafından kurulan çadıra alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Parmak izleri alınarak kayıt işlemleri yapılan göçmenlerin, otobüsle Kayseri'deki mülteci kampına gönderileceği belirtildi.

Türkiye, 4 Nisan 2016'da başlayan uygulamaya göre, kendi topraklarından Yunan adalarına geçtiği kanıtlanan göçmenleri geri kabul ediyor. Bu kişilerden Suriyeli olmayanların Türkiye tarafından ülkelerine iade edilmesi için işlem yapılıyor. Suriyeliler ise Türkiye'deki kamplara yerleştiriliyor ve her birine karşılık kayıtlı Suriyeli sığınmacılardan biri AB ülkelerine yollanıyor.