Yunanistan'dan İtalya'ya 93 Göçmen Taşıyan Yelkenli Tespit Edildi

Bu sabah Yunanistan'ın İon Denizi'nde, Parga açıklarında, üst üste sıkışmış 93 göçmen taşıyan bir yelkenli tespit edildi. Thesprotia'dan hareket edip İtalya'ya gitmek üzere sabah erken hareket eden yelkenli İgumeniça Sahil Güvenliği tarafından tespit edildi. Aralarında 30 çocuğun bulunduğu ve çoğunluğu kadın olan göçmenler İgumeniça Sahil Güvenlik Merkezi'ne nakledildi, onları taşıyan 4 yabancı uyruklu taşımacı gözaltına alındı, yelkenliye ise el kondu ve Parga Limanı'na nakledildi. - Atina