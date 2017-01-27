Yunanistan'dan Darbeci Askerler Açıklaması

Yunanistan Başkanlığı, FETÖ'cü askerlerle ilgili karar sonrası tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Darbeyi kınadık. Bizde yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı duyarız" ifadelerine yer verildi.



15 Temmuz'un hemen sonrasında darbeci 8 terörist gasp ettikleri helikopterle Dedeağaç'a kaçmış ve Türkiye'nin resmi talebiyle iade süreci başlamıştı. İade talebiyle ilgili Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün kararını açıkladı. Mahkeme, Yunan hükümetinin verdiği sözlere rağmen FETÖ'cü 8 teröristi iade etmeme kararı verdi. Ankara'nın Atina'ya tepkisi çok sert oldu. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu geri kabul anlaşmasının iptali dahil bir takım adımların atılacağını söyledi.



Tepkiler sonrası Yunanistan Başkanlığı, FETÖ'cü askerlerle ilgili karar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Darbe girişimini ilk andan beri kınadık ve darbecilerin ülkemizde hoş karşılanmadığını belirttik. Bizde yargı bağımsızdır ve kararları saygıyla karşılanır." - ATİNA