Yunanistan'dan 10 Bin Sığınmacıya Uluslararası Koruma

Avrupa'daki sığınmacı krizinin odak noktalarından Yunanistan'da 2016 yılının sonuna dek 9 bin 970 kişiye uluslararası koruma hakkı verildiği bildirildi.



Yunanistan İltica Ofisi faaliyete başladığı 2013 ve 2016 yılları arasındaki iltica ve ikincil koruma statülerinde uluslararası koruma alan sığınmacılara ilişkin verileri yayımladı.



Söz konusu dönemde, ilk başvurularında iltica ve ikincil koruma hakkı verilen sığınmacı sayısı 8 bin 738 oldu. Bu kişilerin çoğunluğunu ise 5 bin 32 kişi ile Suriyeli sığınmacılar oluşturdu.



Aynı dönemde, haklarındaki kararı temyiz ederek ikinci aşamada uluslararası koruma hakkı kazanan sığınmacı sayısı ise bin 232 oldu.



Açıklamada ayrıca, ülkede bulunan sığınmacılardan 21 bin 200 kişinin ise uluslararası koruma ihtiyacı olduğu kaydedildi.



Ülkede en yüksek sayıda sığınmacıya uluslararası koruma hakkı 4 bin 469 ile 2015 yılında verilirken, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının devreye girdiği 2016 yılında bu sayı 2 bin 986'da kaldı.



Resmi verilere göre, Avrupa ülkelerine açılan sınırların kapatılmasının ardından Yunanistan'da mahsur kalan sığınmacıların sayısı 60 binin üzerinde.



3 milyonu aşkın sığınmacı bulunan Türkiye'de geçici uluslararası koruma hakkı verilen sığınmacı sayısı ise 2,8 milyonun üzerinde.