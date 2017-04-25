Yunanistan'da Türk Bayrağının Yakılması Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Atina'da 1915 olaylarının sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Atina'da 24 Nisan günü düzenlenen 1915 olaylarının sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu menfur eylem sonrasında Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, faillerin bir an önce yakalanmaları talep edilmiştir" denildi.



Açıklamada, Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal değerlerini temsil eden bayrağa karşı gerçekleştirilen bu eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılması talebi de yer aldı.



(Musa Erdoğan /İHA)