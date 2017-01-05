Atina Polisinden Terörle Mücadele Operasyonu

Yunanistan'da, Devrimci Mücadele isimli silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan örgüt liderinin eşi Pola Rupa, Atina'da yakalandı.



Polis, terör suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki Rupa'nın, Atina'nın banliyölerinden İliyupolis semtinde bir evde yakalandığını açıkladı. Rupa'nın saklandığı evin sahibi olduğu belirlenen 25 yaşında bir kadının da teröre yataklık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.



İki zanlının sorgulanmak üzere Atina Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiği, terörle mücadele ekiplerince örgüt tarafından hücre evi olarak kullanıldığı belirlenen iki evde arama yapıldığı kaydedildi.



Adını 2003'te bazı bakanlıklara ve banka şubelerine düzenlediği bombalı saldırılarla duyuran ve 2007'de ABD'nin Atina Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyen örgütün lideri Nikos Maziotis 2014'te Atina'nın turistik bölgelerinden Monastiraki'de silahlı çatışma sonucunda yakalanmıştı. Maziotis daha önce de 2010'da tutuklanmış ancak 2012 yılında davası devam ederken serbest bırakılmıştı.