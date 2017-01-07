Yunanistan'da Terör Örgütü Liderinin Karısı da Yakalandı

Yunanistan'da 50 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2014 yazından beri hapiste olan iktidar karşıtı Devrimci Mücadele Örgütü'nün lideri Nikos Maziotis'in eşi yakalandı.



Frankfurter Allgemeine Zeitung'un "Yunan polisinin 17 Kasım terör örgütü liderini yakaladıktan sonra en büyük başarısı" olarak nitelendirdiği operasyonda Devrimci Mücadele Örgütü'nün (Epanastatikos Agonas) kurucusu Nikos Maziotis'in eşi 49 yaşındaki Pola Rupa, 25 yaşındaki arkadaşının evine yapılan baskın sonucunda ele geçirildi. 2003 yılından beri bombalı saldırılar ve banka soygunları düzenleyen örgüt, 2007'de Amerika Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı düzenlemişti. Polis, Atina'nın güney semtlerinde örgüte ait olduğu düşünülen daire ve depolarda araştırmalara başladı.



Yakalandığı sırada hiçbir tepki göstermeyen Rupa, polislerden beraberinde olan 6 yaşındaki oğluna iyi davranmalarını ve çocuğun annesi ile kız kardeşine verilmesini talep etti. Şimdiye kadar özel devlet dairesinde tutulan ve psikolog tarafından takip edilen çocuğun devlet gözetimi altına alınması düşünülüyor. Bunun üzerine bugünden itibaren Maziotis ve Rupa açlık grevine girdiklerini açıkladı. - Atina