Yunanistan'da 'Survivor Greece'i Acun Ilıcalı Sunacak

Yunanistan'da bu akşam Survivor oyununu Acun Ilıcalı sunacak. Oyunda sunucu olarak Sakis Tanimanidis'i görmeye alışan Yunanlı seyirci ve oyuncular karşılarında Türk sunucu ve oyunun yapımcısı Acun Ilıcalı'yı görecek. Ilıcalı programda, Yunanca ile başlayıp, daha sonra İngilizce konuşarak Tanimanidis'in Yunanistan'a gitmesi gerektiğini, bu yüzden sunucu görevini kendisi üstlendiğini açıklayacak. - Atina