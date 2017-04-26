Yunanistan'da Sığınmacılardan Protesto

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında tutulan çoğunluğu Afrikalı sığınmacılar, ana karaya geçmelerine izin verilmemesini protesto etmek için Midilli Limanı'nı kapattı.



Yaklaşık 300 göstericinin akşam saatlerinde limanın tüm girişlerini kapatması nedeni ile yolcu gemileri seferlerini iptal ederken, Türkiye kıyılarından Midilli'ye turist taşıyan teknelere de limana giriş izni verilmiyor.



Polisin müdahale etmediği göstericiler limanda dağıttıkları bildirilerde, Avrupa'nın politikaları yüzünden insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını ve hapis hayatı yaşadıklarını belirterek, bir an önce ana karaya geçmelerine izin verilmesini talep ettiler.



Bazı Avrupalı aktivistlerin de destek verdiği sığınmacıların Midilli Limanı'ndaki eylemi bu gece sonlandırmaları bekleniyor.



Yunan adalarına ulaştıktan sonra kamplarda tutulan sığınmacıların iltica işlemlerinin uzun sürmesi tepkilere neden oluyor.