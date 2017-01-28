Yunanistan'da Sığınmacı Krizi

ATİNA (AA) – Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında, Suriyeli bir sığınmacının çadırında ölü bulunduğu bildirildi.



Yetkililer, hafta başında Mısırlı bir göçmenin ölü bulunduğu sığınmacı kampında bugün de 46 yaşında Suriyeli bir sığınmacının çadırında öldüğünü belirtti.



Yunan medyası, Moria kampında art arda yaşanan ölüm olaylarının ardından hayatını kaybeden sığınmacıların ölüm nedenlerini araştırmak üzere adaya adli tıp görevlileri gönderildiğini yazdı.



Moria kampında, 24 Ocak'ta da 22 yaşında Mısırlı bir göçmen çadırında ölü bulunmuştu.



Yunanistan'da, Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından ülkede mahsur kalan sığınmacılar, bulundukları kamplarda kış koşullarıyla mücadele ediyor. Geçen haftalarda ülkeyi etkisine alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı sebebiyle Moria kampında halen yazlık çadırlarda kalan yüzlerce sığınmacı zor günler yaşıyor. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan Yunan yetkililer ise çareyi Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait Lesvos isimli bir çıkarma gemisini sığınmacıları ağırlamak üzere Midilli Limanı'na göndermekte buldu.