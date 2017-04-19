Yunanistan'da İçinde Beş Kişi Bulunan Askeri Helikopter Düştü (3)

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında, içinde beş kişi bulunan bir askeri helikopter, kalkıştan bir süre sonra düştü.



Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bu sabah Larisa şehrinden Kozani'ye uçmaktayken 07.50'da radarlardan kayboldu.



Helikopteri aramak üzere 1 Super Puma, 1 Agusta Bell ve İtfaiye'ye ait CL-415 tipi helikopter seferber oldu. Şimdiye kadar devam eden arama operasyonu Sarandaporo bölgesinde odaklanıyor.



Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesinin haberinde, Elassano kenti sınırları içerisindeki dağlık alanda kaybolan helikopterde üçü asker beş kişinin bulunduğu belirtildi.



Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da helikopterin düştüğünü ve aram kurtarma çalışmalarının



devam ettiğini açıkladı. (Fotoğraflı) - Bodrum