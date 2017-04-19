Yunanistan'da İçinde Beş Kişi Bulunan Askeri Helikopter Düştü

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında, içinde beş kişi bulunan bir askeri helikopter, kalkıştan bir süre sonra düştü.



Yunanistan hava kuvvetlerine ait Huey Uh-1H model aske ihelikopterinin, Larissa keti yakınlarındaki askeri hava alanından kalktıktan kısa süre sonra, 07.50'da, radar bağlantısının kesildiği ve düştüğü belirtildi.



Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesinin haberinde, Elassano kenti sınırları içerisindeki dağlık alanda kaybolan helikopterde üçü asker beş kişinin bulunduğu belirtildi.



Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da helikopterin düştüğünü ve aram kurtarma çalışmalarının



devam ettiğini açıkladı. - Bodrum