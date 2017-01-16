Yunanistan'da Garry Rodrigues Tartışması Çıktı: Ucuza Giti

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Garry Rodrigues, Konya'da sunduğu 45 dakikalık resital ile herkesin beğenisini kazanmayı başardı. PAOK'tan 3.5 milyon Euro'luk bonservisi karşılığında alınan 26 yaşındaki Cape Verdeli futbolcu, Bruma'nın cezası nedeniyle forma giymediği maçta genç yıldızı aratmadı. Sabri'ye harika bir gol pası veren Rodrigues, ikinci yarıdaki futboluyla sahada Bruma etkisi yarattı.

SAVUNMAYA DESTEK OLUYOR

Topu ayağına aldığı gibi dikine gitmesi ve teknik kapasitesiyle beğeni kazanan yıldız oyuncu, Bruma'nın takıma dönüşüyle birlikte kanatlarda Süper Lig takımlarının korkulu rüyası olacağa benziyor. Sahada kaldığı süre boyunca Lionel Carole'e verdiği destek ve savunmada yaptığı müdahaleler ile de dikkat çeken Rodrigues, scout ekibinin uzun araştırmaları sonucunda bulunmuştu.

"EN AZ 10 MİLYON EURO EDER"

PAOK'un sahibi Savvides'e yakınlığı ile bilinen Larissa'nın sahibi Alexis Kougias, Garry Rodrigues'e övgüler yağdırdı. Başarılı futbolcu için "Eğer bu oyuncu Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon Euro'ya giderdi. PAOK'ta forma giydiği için bu fiyata gitti ve bence ucuza gitti. Rodrigues kesinlikle Avrupa'da önemli yıldız olabilecek kapasitede bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

(Sözcü)