Yunanistan'da 5 Yolcu Taşıyan Hava Kuvvetleri'ne Ait Helikopter Kayboldu

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bu sabah Larisa şehrinden Kozani'ye uçmaktayken radarlardan kayboldu. 5 yolcu taşıyan helikopteri aramak üzere 1 Super Puma, 1 Agusta Bell ve İtfaiye'ye ait CL-415 tipi helikopter seferber oldu. Şimdiye kadar devam eden arama operasyonu Sarandaporo bölgesinde odaklanıyor. - Atina