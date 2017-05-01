Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Atina

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşten detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Atina

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşten detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Atina merkezinde bir araya gelen gruplar, parlamento binasının da buluduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

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