Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Atina

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşten detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Atina merkezinde bir araya gelen gruplar, parlamento binasının da buluduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.