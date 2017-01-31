Yunanistan Başbakanı Çipras Sırbistan'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olma isteğini desteklediğini ifade etti.



Çipras, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü.



Sırbistan Sarayı'nda yapılan ve ikili ilişkiler ile bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında Ortak Yüksek Danışma Kurulu oluşturulması ve ilkbaharda Selanik'te ortak bir hükümet toplantısı yapılması kararlaştırıldı.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çipras, iki ülke arasında altyapı, enerji ve teknoloji alanlarında işbirliği olanakları bulunduğuna işaret ederek, Belgrad ile Selanik'i birbirine bağlayacak modern demiryolu inşa etmeyi planladıklarını söyledi.



Sırbistan-Yunanistan dostluğuna işaret eden Çipras, "Halklarımız tarihleriyle birbirine bağlarla bağlı. Ortak manevi geleneğe, ortak kilise kültürüne sahibiz. Tarihin zor dönemlerinde ortak bir yol izleyip aynı tarafta yer almışız." dedi.



Çipras, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılına girildiğine dikkati çekerek, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmeleri için bunun önemli bir role sahip olabileceğini, bu anlamda somut adımlar atıldığını söyledi.



Sırbistan'a siyasi anlamda destek verdiklerini vurgulayan Çipras, "Sırbistan'ın AB üyesi olma isteğini destekliyorum." ifadesini kullandı.



Yunanistan'a Kosova teşekkürü



Sırbistan Başbakanı Vucic de 2016 yılında Sırbistan ile Yunanistan arasındaki ticaret hacminin 377 milyon avro olduğuna işaret ederek, mevcut ticaret hacminin yetersiz olduğunu ve iki ülkenin de bu rakamı artıracak potansiyelinin bulunduğunu söyledi.



Yunanistan'ın, Sırbistan halkının tatil için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Vucic, Sırbistan'a gelen Yunan turist sayısında da yüzde 37 artış olduğunu kaydetti.



Görüşmede bölgesel istikrarı da ele aldıklarını aktaran Vucic, "Yunanistan'ın da Berlin Süreci'ne dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira Yunanistan, Balkanlar'daki önemli ülkelerden biri." dedi.



Vucic, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımadıkları için de Yunanistan'a minnettar olduklarını vurguladı.



Yunanistan Başbakanı Çipras, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Yunanistan-Sırbistan İş Forumu'na da katılacak.